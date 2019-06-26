Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

10 dakika önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında Alacakaya ilçesinden kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaşan ekipler, Yazıkonak beldesi girişinde söz konusu şüpheli otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, çantalar içerisinde 6 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:19 Kaynak: AA
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