Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

35 dakika önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 369 gram esrar ve satışa hazır 36 fişek ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 369 gram esrar ve satışa hazır 36 fişek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yurtbaşı Beldesinde bulunan hipodromda yapılan kontrolde P blok da bulanan otelin bahçesinde çuval içinde saklanmış 369 gram esrar ve satışa hazır 36 fişek bulundu.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:33 Kaynak: AA
Elazığ, Güncel
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