Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
35 dakika önce
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 369 gram esrar ve satışa hazır 36 fişek ele geçirildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:33 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 369 gram esrar ve satışa hazır 36 fişek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yurtbaşı
Beldesinde bulunan hipodromda yapılan kontrolde P blok da bulanan otelin bahçesinde çuval içinde saklanmış 369 gram esrar ve satışa hazır 36 fişek bulundu.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Polis, fuhuş çetesinin şifresini çözdü: Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama
Son Dakika! Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı