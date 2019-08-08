Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:58 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı, satışı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında N.Ö'nün, Maden İlçesi Işıktepe
Köyü Göl mevkiinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli N.Ö'nün evinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
N.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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