Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı, satışı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında N.Ö'nün, Maden İlçesi Işıktepe Köyü Göl mevkiinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli N.Ö'nün evinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
N.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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