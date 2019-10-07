Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen O.A ve F.D'yi gözaltına aldı. Operasyonda, 400 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A tutuklandı, F.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.