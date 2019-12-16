Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.


Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.


Öte yandan, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 16 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.


Yapılan aramalarda, 112 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu Ticareti, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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