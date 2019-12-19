Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde "şok uygulama" sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araçtan pompalı tüfek ile 40 gram metamfetamin attıldı.

Araçtan inip bir apartmana saklanan şüpheliler M.A, K.D ve R.T ekiplerce göz atlına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, son üç günde uyuşturucu dolayısıyla 16 kişi hakkında işlem yapılırken, kişilerin üzerinde bir miktar esrar, metamfetamin, 4 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.