Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen operasyonunda 111 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücalede ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında K.P'nin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.
Takibe alınan şüpheli kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı esnada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
K.P'nin yapılan üst aramasında 111 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.