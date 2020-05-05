Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, şüpheli bir aracın Kovancılar uygulama noktasına yaklaştığı sırada akaryakıt istasyonuna girdiğini fark etti.

Araca yönelen ekipler, araçta inip kaçmaya çalışan A.Ç ve F.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı anda yere attığı 4 farklı poşet içerisinde 81 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken F.Ç ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.