Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

1 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Maden ilçesi Gezin Jandarma Karakolu Komutanlığı kontrol noktasında uygulama yaptı.

Uygulamada şüphe üzerine durdurulan 5 farklı araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 3 gram metanfetamin ve 1 kilo 305 gram esrar ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:34 Kaynak: AA
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