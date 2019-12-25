Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramada satışa hazır 578 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ayrıca, söz konusu sokak satıcılarından uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 12 kişi hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" işlem yapıldı. Söz konusu kişilerin üst aramalarında 6 gram kubar esrar, sentetik uyuşturucu ve 8 uyarıcı hap bulundu.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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