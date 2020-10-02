Elazığ'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

ELAZIĞ'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:13 - Kaynak: DHA
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