Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 18 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken bunu fırsata çevirerek bölgede uyuşturucu ticareti yapanları yakalamak için 244 personelin katılımıyla çalışma başlattı.

Çalışmada kent merkezi ile Kovancılar, Palu ve Maden ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde ve yapılan üst aramalarında, 289 gram eroin, 512 gram esrar, 65 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışı ve kullanımında kullanılan aparatlar, 18 cep telefonu, 18 sim kart ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.