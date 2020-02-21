Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

6 saat önce

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklamaELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik merkez ile Kovancılar, Palu ve Maden ilçelerinde operasyon düzenledi. 244 jandarmanın katılımıyla düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliye gönderilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
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