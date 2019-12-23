Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışmalarda bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.



Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Ü.Y. ve M.E.B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 55 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.