Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

B.E.S'nin yanına gelen kişiden para aldıktan sonra paket verdiğini tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen B.E.S'yi takibe aldı.

Elazığ 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

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