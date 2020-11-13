Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu ikamete operasyon düzenleyen ekipler bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında H.A. ve M.A'dan uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 7 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile anahtarlık şeklinde hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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