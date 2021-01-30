Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda B.C.C. ve Y.E'nin kentte uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri yakaladı.
Yapılan aramada, 5 gram metefetamin, 3 gram toz esrar ve 60 uyarıcı hap ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika