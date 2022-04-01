Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

01.04.2022 15:13
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Adreslerdeki aramalarda 6 gram eroin ile farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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