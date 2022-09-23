Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

23.09.2022 13:10

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, M.D. (34), M.K. (18) ve A.U.K. (34) yakalandı.

Dedektör köpek Alex'in yardımıyla düzenlenen operasyonda, 19,35 gram kubar esrar, 3,76 gram toz esrar, 0,23 gram plaka esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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