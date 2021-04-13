Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, ekipler, son bir haftadaki uygulamalarda uyuşturucu kullanmak suçundan 31 kişiyi gözaltına aldı. Adresler ve şüphelilerin üst aramasında bir miktar esrar ve kokain, 511 uyarıcı hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.