Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

6 saat önce

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltıElazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 578 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
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