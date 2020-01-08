Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

6 saat önce

ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı, System.String[]

ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasını yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında uyuşturucu ticari yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 kilo 616 gram esrar ile 69 ecstasy ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:19 Kaynak: DHA
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