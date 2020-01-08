Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
6 saat önce
ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:19 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasını yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında uyuşturucu ticari yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 kilo 616 gram esrar ile 69 ecstasy ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Son Dakika Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü