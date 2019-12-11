Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.


Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, torbacılardan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 15 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.


Şahısların üzerinde yapılan aramada ise 25 gram eroin ile çeşitli uyuşturucu madde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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