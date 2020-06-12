Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı.
Aramalarda 637 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Öte yandan, 34 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.