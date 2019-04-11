Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

1 saat önce

Elazığ polisinin iki ilde eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama, System.String[]
Elazığ polisinin iki ilde eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmasında Elazığ ve Van'da tespit ettiği adreslere önceki gün eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 206 gram metamfetamin, 5 adet metamfetamin içiminde kullanılan cam tüp, 10 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet sentetik hap, 24 gram toz esrar maddesi, 77 gram eroin maddesi, 292 gram limon tuzu ile karıştırılmış metamfetamin maddesi, 26 gram esrar, 8 adet ecstasy hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, bugün uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:43 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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