Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve imalatı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında şüpheli A.K'yi takibe aldı.


Takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, A.K'nin ev, iş yeri ve aracında yaptıkları aramada 1 kilo 500 gram toz esrar, 30 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 4 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 20 mermi ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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