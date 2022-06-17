Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

17.06.2022 11:53
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde genel asayişin sağlanmasına yönelik devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu.

Yapılan üst aramasında üzerinde parçalar halinde yaklaşık 8 gram metamfetamin bulunan M.F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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