Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.G.B ve B.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilerden H.G.B'nin üst aramasında 1,16 gram esrar, ikamette yapılan aramada ise 36 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ç uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.