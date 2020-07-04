Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.Ö.C, Ö.Ö. ve A.M.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde 103 gram esrar, bir miktar metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.