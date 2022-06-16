Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

16.06.2022 16:50
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler F.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, "uyuşturucu satmak suçundan" çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adreste yapılan aramada satışa hazır 20 parça halinde 11,28 gram toz esrar ile 1,8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan F.K'den uyuşturucu satın aldıkları tespit edilerek emniyete götürülen 3 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 3,79 gram kubar esrar bulundu.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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