Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

06.06.2022 15:07

Elazığ'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan Ö.Ç. ve A.S.'yi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Ö.Ç. ve A.S. bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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