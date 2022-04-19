Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

19.04.2022 11:47

Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi ELAZIĞ Elazığ'da uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ Elazığ'da uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu çerçevede ara sokakta E.Ş. isimli şüpheli, M.Y., E.A., T.Y. ve T.İ'ye uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 12 parça halinde toplam 9 gram toz esrar maddesi ile 1 parça halinde 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanana E.Ş., bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
Bursa'da 'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelisi 41 kişi adliyeye sevk edildi Bursa'da 'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelisi 41 kişi adliyeye sevk edildi EVİNİN ÖNÜNDE ÇAY İÇERKEN BAŞINDAN VURULAN KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ EVİNİN ÖNÜNDE ÇAY İÇERKEN BAŞINDAN VURULAN KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:40:46. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement