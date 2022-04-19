Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ Elazığ'da uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu çerçevede ara sokakta E.Ş. isimli şüpheli, M.Y., E.A., T.Y. ve T.İ'ye uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 12 parça halinde toplam 9 gram toz esrar maddesi ile 1 parça halinde 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanana E.Ş., bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.