Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı

19.04.2022 14:40

Elazığ'da, uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da, uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

Bu kapsamda ara sokaklarda denetim yapan ekipler, E.Ş'yi, M.Y, E.A, T.Y. ve T.İ'ye uyuşturucu satarken yakaladı.

Yapılan aramalarda 13 parça halinde 9,2 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı
Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı
Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı
Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı
Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı

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Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı Elazığ'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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