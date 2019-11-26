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Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
6 saat önce
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:51 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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