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Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

6 saat önce

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:41 Kaynak: DHA
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