Son Dakika › Güncel › Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltı - Son Dakika
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltı
6 saat önce
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltıElazığ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltı
Elazığ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı