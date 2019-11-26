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Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltı

6 saat önce

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltıElazığ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltı

Elazığ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltı

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
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