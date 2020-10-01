Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

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Son dakika gündem haberi: Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltıELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarınrı yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 24 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 61 uyuşturucu hap ve bir miktar kokain ele geçirilerek, 7 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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