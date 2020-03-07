Elazığ'da uyuşturucu taciri suç üstü yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu taciri suç üstü yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu taciri suç üstü yakalanıp, tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada belirlenen 1 şüpheli suç üstü yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu taciri suç üstü yakalanıp, tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada belirlenen 1 şüpheli suç üstü yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheli E.A'yı takibe alındı. Takip sırasında şüphelinin yanına gelen şahıslara uyuşturucu madde sattığını gören polis harekete geçti. Operasyonla suç üstü yakalanan uyuşturucu tacirinin üzerinden 51 adet esctacy hap ve 34 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan E.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Öteyandan ekiplerin uyuşturucu ile ilgili yaptığı çalışmalarda 9 şahsa kullanmaktan işlem yapıldığı bir miktar toz ve kubar esrar ile 6 adette esctacy hap ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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