Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu tacirleri 5 kilo esrarla yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu tacirleri 5 kilo esrarla yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu tacirleri 5 kilo esrarla yakalandı

7 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi 5 kilo 150 gram esrarla yakaladı.

Elazığ'da uyuşturucu tacirleri 5 kilo esrarla yakalandı, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi 5 kilo 150 gram esrarla yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir araca operasyon düzenledi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta yapılan aramada 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.


Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler O.A ve R.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:58 Kaynak: İHA
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