Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

6 saat önce

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaklaşık 4 aylık çalışmasında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları belirlendi. Kent merkezinde belirlenen adreslere bugün gerçekleştirilen Özel Harekat Timleri ve Narkotik köpeklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet cam tüp ele geçirildi.


Emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:35:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]