Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaklaşık 4 aylık çalışmasında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları belirlendi. Kent merkezinde belirlenen adreslere bugün gerçekleştirilen Özel Harekat Timleri ve Narkotik köpeklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet cam tüp ele geçirildi.

Emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.