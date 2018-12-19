Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 4 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 4 Tutuklama

1 saat önce

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Elazığ'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 4 Tutuklama, System.String[]
Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin iş yerinde yapılan aramada 8 kilo 150 gram kubar ve 12 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri tamamlanan 5 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise serbest kaldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:18 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Elazığ, 3. Sayfa
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