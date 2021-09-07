Elazığ'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan sanık yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamda ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası alan firari sanık L.P'nin yaşadığı evi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan L.P, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.