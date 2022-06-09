Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

09.06.2022 14:00
Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Elazığ- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste denetim yaptı.

Otobüsteki yolculardan H.M'nin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan üst aramasında 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki bir ikamete de düzenlenen operasyonda, 10 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi, D.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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