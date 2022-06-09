Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki bir ikamete de düzenlenen operasyonda, 10 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi, D.G. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Elazığ- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste denetim yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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