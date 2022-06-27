Şüphe üzerine durdurulan bazı araçlarda ve araçlardaki kişilerin üst aramasında 977 gram kubar esrar ve 2,8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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