Elazığ'da, uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika

Elazığ'da, uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
22.03.2021 12:00
ELAZIĞ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ELAZIĞ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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