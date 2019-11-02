Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

ELAZIĞ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen şüphelilere ve adreslere yönelik operasyon yaptı. 19 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.