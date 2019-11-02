Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

6 saat önce

ELAZIĞ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama, System.String[]

ELAZIĞ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen şüphelilere ve adreslere yönelik operasyon yaptı. 19 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:31 Kaynak: DHA
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