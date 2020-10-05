Elazığ'da uyuşturucu ticaretine gözaltı - Son Dakika

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 kilo 125 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüpheli M.D.'nin (36) uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratına ulaşıldı. Jandarma ekiplerince şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 kilo 125 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.