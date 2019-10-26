Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele
Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

1 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, uyuşturucu kullanmaktan 5, uyuşturucu ticareti yapmaktan 2 şüpheli gözaltında alındı. Operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi.

Öte yandan kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezindeki bir iş yerinde 70 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış saz delicesi bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi oran açıkladı Sahte içkilere, su görüntüsü vermek için pet şişelerin içine doldurdular Meral Akşener, AK Partili Yazıcı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 10:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]