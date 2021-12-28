Elazığ'da uyuşturucuya geçit yok: 1 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar, 132 gram metamfetamin maddesi ve 55 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler yürütülen çalışmalar neticesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli M.G. gözaltına alınırken, narkotik köpeği Alex yardımıyla yapılan aramalarda ise 8 kilogram 210 gram kubar esrar, 3 kilogram toz esrar, 132 gram metamfetamin maddesi ve 55 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli M.G. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ